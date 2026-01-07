Bologna giovani pro Pal ancora all' attacco della magistratura

A Bologna, alcuni giovani palestinesi hanno manifestato in occasione del 7 ottobre, ricorrenza del tragico attacco terroristico contro Israele. La loro presenza ha suscitato reazioni e discussioni, evidenziando come le vicende internazionali possano influenzare anche le realtà locali. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità e della magistratura, che continuano a monitorare la situazione e le eventuali implicazioni di tali manifestazioni nel contesto cittadino.

Ancora Bologna. Ancora i giovani Palestinesi, gli stessi che hanno indetto una piazza in onore del 7 ottobre (giorno in cui è stato commesso il micidiale attacco terroristico ai danni di Israele) nel capoluogo dell’Emilia-Romagna. Se la prendono con la magistratura italiana (che sta indagando sulla cupola di Hamas in Italia e che ha condotto insieme alle nostre forze di polizia un’inchiesta che finora ha portato all’arresto di nove persone e ad altre 17 perquisizioni) e invocano il boicottaggio di Israele alle olimpiadi invernali: “Rilanciamo la campagna "Fuori Israele dalle olimpiadi", nata dalle richieste del Comitato Olimpico Palestinese di sospendere l'entità sionista da qualsiasi competizione sportiva internazionale e da qualsiasi organo di governo internazionale degli sport, come conseguenza delle sue politiche genocide, di occupazione illegale ed apartheid contro la polazione palestinese in spregio del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bologna, giovani pro Pal ancora all'attacco della magistratura Leggi anche: Enzo Iacchetti condanna l’attacco a La Stampa: “Si credono Pro-Pal e invece sono Pro-Pirla” Leggi anche: "Non sei il benvenuto". L'attacco dell'assessore pro-Pal al centrocampista israeliano della Fiorentina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milioni di euro nelle casse di Hamas: un arresto anche a Bologna; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo; Albanese sì, i militari no. La sinistra: “Soldati in classe? Vanno filtrati”. Bologna, giovani pro Pal ancora all'attacco della magistratura - Se la prendono con la magistratura italiana (che sta indagando sulla cupola di Hamas in Italia e che ha condotto insieme alle nostre forze di polizia un’inchiesta che finora ha portato all’arresto di ... msn.com

Bologna, la protesta dei pro Pal interrompe il Consiglio comunale: «No al match Virtus-Hapoel Tel Aviv» - Un gruppo di manifestanti dei Giovani palestinesi e di Potere al popolo hanno fatto slittare l'inizio della seduta del consiglio comunale, dedicato al question time, esponendo bandiere palestinesi e ... corrieredibologna.corriere.it

Il corteo Pro Pal sfila fin dentro il Comune di Bologna: “Blocchiamo la gara tra Virtus e Maccabi” - Bologna, 27 ottobre 2025 – Si è concluso senza disordini il presidio di una sessantina di manifestanti, tra la sigla sindacale Usb, il collettivo Cambiare rotta e Potere al popolo, che questo ... ilrestodelcarlino.it

