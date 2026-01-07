Bologna fermato il presunto killer del capotreno

A Desenzano è stato fermato il sospetto dell’omicidio del capotreno di Bologna. Si tratta di un uomo senza fissa dimora di origini croate, ritenuto responsabile dell’evento. Le autorità hanno avviato le procedure di identificazione e custodia, proseguendo le indagini per fare chiarezza sui motivi e le circostanze dell’accaduto.

È stato fermato a Desenzano il presunto responsabile dell'omicidio del capotreno ucciso a Bologna. Si tratta di un senza fissa dimora di origine croata. In Emilia-Romagna proclamato uno sciopero di otto ore per chiedere maggiore sicurezza.

Fermato a Desenzano il presunto killer del capotreno di Bologna - Marin Jelenik, 36enne croato ritenuto il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato a morte nella serata di lunedì 5 gennaio nel parcheggio della stazione, è stato fermato dal ... quibrescia.it

Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia - So di essere ricercato, ma non so per quale motivo, così Marin Jelencic ha detto agli agenti che lo hanno fermato nella serata di ieri, a Desenzano, nel bresciano. rtl.it

Bologna, fermato il presunto killer del capotreno

Tre mesi prima dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a coltellate lunedì sera nel parcheggio della stazione di Bologna, Marin Jelenic era già stato fermato Era il 18 ottobre scorso e il 36enne croato finì in manette a Udine

Fermato a Desenzano del Garda il presunto omicida del capotreno a Bologna / Video dlvr.it/TQCZBt x.com

