Bologna-Atalanta probabili formazioni e dove vederla in tv
Bologna e Atalanta si affrontano alle 18:30 in una sfida valida per il campionato di Serie A. I padroni di casa cercano una risposta dopo un periodo difficile, mentre gli ospiti mirano a migliorare la posizione in classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in tv. Una partita importante per entrambe le squadre, da seguire con attenzione.
Il Bologna per dare un calcio alla crisi, l’ Atalanta per mettere la freccia in classifica (calcio d’inizio alle 18,30. Diretta tv Dazn, Sky). Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino hanno entrambi validissime ragioni per puntare alla vittoria. Una su tutte: aggiudicarsi lo scontro diretto significherebbe macinare preziosi chilometri sull’autostrada che porta all’ Europa. Peccato però che l’autostrada per rossoblù e nerazzurri non sia più a tre corsie e che in fuga al momento ci sia il lanciatissimo Como, che dopo la roboante vittoria di ieri sul campo del Pisa vede addirittura la zona Champions e in ogni caso ha eretto un muro di 7 punti tra sé e i rossoblù, in attesa del faccia a faccia di sabato in riva al lago e dei rispettivi recuperi dei match rinviati per la Supercoppa Italiana (i rossoblù col Verona, i lariani col Milan). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
