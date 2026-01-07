Bologna-Atalanta | dove vederla in streaming gratis

Bologna-Atalanta è una partita valida per il primo turno infrasettimanale del 2026. L’incontro si svolge allo stadio Dall’Ara e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che condividono ambizioni simili ma si trovano in condizioni diverse. In questa guida, scoprirai come seguire la partita in streaming gratis, con informazioni pratiche e aggiornate.

Sfida ad alta tensione europea nel primo turno infrasettimanale del 2026. Al Dall'Ara va in scena una partita che pesa più della classifica attuale, perché mette di fronte due squadre che inseguono la stessa ambizione e arrivano con stati d'animo opposti. Il Bologna cerca una sterzata dopo settimane complicate. L' Atalanta, invece, si presenta con la fiducia di chi ha ritrovato solidità e risultati. In mezzo, novanta minuti che possono orientare la corsa all'Europa. Una partita che vale più di tre punti. Il Bologna di Vincenzo Italiano non vince da cinque giornate e arriva dal ko di San Siro contro l'Inter.

