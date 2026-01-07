Bologna adesso è crisi vera | l’Atalanta si mangia i rossoblù con 2 gol

Bologna affronta una difficile sconfitta casalinga contro l'Atalanta, che si impone 2-0 al Dall’Ara. La partita segna un momento delicato per i rossoblù, che vedono peggiorare la loro situazione in campionato. Dopo le recenti sconfitte contro Cremonese e Juventus, questa nuova battuta d’arresto evidenzia le difficoltà della squadra e la necessità di affrontare con determinazione il proseguo della stagione.

Bologna, 7 gennaio 2026 – Bologna, dove sei finito? Banchetta l’Atalanta nella prima del 2026 al Dall’Ara (0-2), che improvvisamente si scopre terreno di conquista: dopo Cremonese e Juve, passa anche la Dea, gettando in una crisi profonda i rossoblù. Irriconoscibile, la squadra di Italiano, fragile, fragilissima dietro. E incapace di concludere davanti, ma soprattutto di creare. Un vuoto lungo 95 minuti a confermare il momentaccio, che ormai da settimane fa da contorno al muro rossoblù. Italiano passa al 4-3-3, con in mezzo Freuler – il grande ex – titolare due mesi dopo la frattura alla clavicola, affiancato da Ferguson e Fabbian. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

