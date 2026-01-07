’Boa Sorte Store’ così Sara si mette in Centro

Nel 2025, Grosseto si conferma un contesto favorevole allo sviluppo commerciale, con segnali positivi provenienti dal centro storico. La crescita di nuove iniziative e l’interesse imprenditoriale testimoniano un settore in fase di ripresa e di rinnovamento, contribuendo a consolidare il ruolo della città come punto di riferimento per attività commerciali e negozi di qualità.

Il 2025 a Grosseto si è chiuso sotto il segno dell’ottimismo per il commercio, con segnali incoraggianti che arrivano dal centro storico e raccontano una città ancora capace di attrarre nuove energie imprenditoriali. Tra le vetrine che si accendono e le saracinesche che si rialzano, spicca la storia di una giovane imprenditrice grossetana che ha deciso di investire sul proprio futuro restando nel cuore della città. È il caso di Sara Mauri, 28 anni, che ha trasformato una passione coltivata negli anni in un progetto concreto dando vita a ’Boa Sorte Store’, un nuovo negozio di abbigliamento nel centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Boa Sorte Store’, così Sara si mette in Centro Leggi anche: Le pagelle degli attaccanti. Artistico si sblocca dopo un inizio così così. Lapadula mette in campo esperienza e qualità Leggi anche: Elisabetta Canalis si mette a nudo: "La separazione è come un lutto. Così l'ho superata" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. 15 days of mysterious disappearance...the power of love helped Sa find Nam. Iniziamo questo 2026 all'insegna della buona sorte: che possa essere un anno proficuo e sereno per tutti! #cardinihomedesign #buon2026 #goodluck #buonasorte - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.