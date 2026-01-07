Blocco Studentesco dalla cinghiamattanza all’eclissi Che fine hanno fatto i leader del movimento nero
Il movimento studentesco noto come Blocco Studentesco ha attraversato diverse fasi, dalla sua origine come protesta giovanile alla sua evoluzione in un gruppo con connotazioni neofasciste. Fin dai primi anni 2000, con iniziative come i “Fasci studenteschi” e “Marciare per non marcire”, i leader del movimento hanno suscitato attenzione e controversie. Oggi, si interroga sul loro ruolo e sulla presenza attuale nel panorama politico e studentesco italiano.
La connotazione marcatamente neofascista sin dalle prime liste presentate nelle scuole di Roma, i “Fasci studenteschi” al Socrate di Garbatella (2002) e “Marciare per non marcire” al Farnesina di Vigna Clara. Lo “squadrismo mediatico”, i blitz notturni per le affissioni sui muri di tutta la città. 🔗 Leggi su Romatoday.it
