Blitz in un' abitazione videosorvegliata | scoperto un etto di cocaina e una bomba artigianale

Durante un intervento presso un'abitazione videosorvegliata, sono stati rinvenuti un ordigno artigianale e oltre un etto e mezzo di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. L’operazione ha portato al sequestro di bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. La presenza di un ordigno artigianale evidenzia rischi collegati al traffico di droga e alla sicurezza pubblica.

Un ordigno artigianale in casa. E poi la droga, oltre un etto e mezzo tra cocaina e hashish, bilancini, materiale per il confezionamento e del denaro contante. Un importante sequestro di droga è stato effettuato dalla squadra volante del commissariato di polizia di Aprilia. Gli agenti, durante un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Blitz in un'abitazione videosorvegliata: scoperto un etto di cocaina e una bomba artigianale Leggi anche: Blitz nell'appartamento di un pusher: scoperto oltre un etto di droga, tra "fumo" e cocaina Leggi anche: Rimini, blitz in hotel a Bellariva: scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A seguito di un blitz in un'abitazione di Nereto, i poliziotti della Polizia di Stato di Teramo hanno sequestrato oltre 70 kg di hashish, circa 30 kg di cocaina e oltre 3 kg di eroina. Un cittadino albanese è finito in manette per il reato di detenzione di sostanza stu - facebook.com facebook

