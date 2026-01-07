Blitz in un' abitazione videosorvegliata | scoperto un etto di cocaina e una bomba artigianale

Da latinatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento presso un'abitazione videosorvegliata, sono stati rinvenuti un ordigno artigianale e oltre un etto e mezzo di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. L’operazione ha portato al sequestro di bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. La presenza di un ordigno artigianale evidenzia rischi collegati al traffico di droga e alla sicurezza pubblica.

Un ordigno artigianale in casa. E poi la droga, oltre un etto e mezzo tra cocaina e hashish, bilancini, materiale per il confezionamento e del denaro contante. Un importante sequestro di droga è stato effettuato dalla squadra volante del commissariato di polizia di Aprilia. Gli agenti, durante un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

blitz in un abitazione videosorvegliata scoperto un etto di cocaina e una bomba artigianale

© Latinatoday.it - Blitz in un'abitazione videosorvegliata: scoperto un etto di cocaina e una bomba artigianale

Leggi anche: Blitz nell'appartamento di un pusher: scoperto oltre un etto di droga, tra "fumo" e cocaina

Leggi anche: Rimini, blitz in hotel a Bellariva: scoperto un deposito di cocaina e metamfetamina nascosto sul tetto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.