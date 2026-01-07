Blitz dell’esercito israeliano nell’Università di Bir Zeit in Cisgiordania | spari contro gli studenti 11 feriti e giornalisti arrestati

L’esercito israeliano ha effettuato un’operazione all’interno dell’Università di Bir Zeit, in Cisgiordania, causando diversi feriti tra gli studenti e l’arresto di alcuni giornalisti. L’intervento ha avuto luogo vicino a Ramallah, suscitando preoccupazioni sulla situazione nella regione. Questa azione si inserisce in un contesto di tensioni continue tra Israele e la Palestina, evidenziando le difficili dinamiche nel territorio.

L' esercito israeliano ha fatto irruzione nell'università di Bir Zeit, vicino a Ramallah, in Cisgiordania, e ha sparato a diversi studenti palestinesi. A fornire la notizia è l'agenzia palestinese Wafa, che parla di almeno 11 universitari feriti (5 di loro da proiettili veri), giornalisti arrestati e diverse decine di ragazzi con malori a causa dei gas lacrimogeni. Numeri confermati anche dalla Mezzaluna Rossa e dal rettore dell'Ateneo. Durante l'operazione, l'Idf avrebbe anche sparato delle gran ate stordenti. Alcuni studenti hanno riportato ferite cadendo nella confusione generata dall'offensiva militare.

