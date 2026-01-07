Justin Baldoni ha replicato alle accuse di Blake Lively, respingendo le affermazioni dell’attrice secondo cui lui avrebbe teso una trappola nel rifiuto di una controfigura in una scena di sesso. La discussione, resa nota attraverso un messaggio desecretato in tribunale, evidenzia le tensioni tra i due attori, mentre Baldoni ribadisce la propria posizione in merito alla vicenda.

Justin Baldoni si è sfogato e ha accusato Blake Lively di avergli teso una trappola in un messaggio del 30 dicembre 2023, ora desecretato in tribunale. Nel messaggio, l’attore e regista ha affermato che la collega nel film “ It Ends With Us – Siamo noi a dire basta ” del 2024 si è “rifiutata” di utilizzare una controfigura per le scene di sesso e ha respinto i suoi storyboard, costringendo i dirigenti della Sony e il produttore Todd Black a intervenire. Il messaggio è stato inviato cinque giorni prima di una riunione plenaria del 4 gennaio 2024, in cui Baldoni, Lively con suo marito Ryan Reynolds e i rappresentanti dello studio hanno discusso delle 17 protezioni richieste da Lively prima di ricominciare le riprese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Blake Lively mi ha teso una trappola, rifiutando una controfigura in una scena di sesso insieme”: Justin Baldoni respinge ancora le accuse dell’attrice

Leggi anche: Caso Blake Lively-Justin Baldoni, l'attrice chiede 161 milioni di dollari di danni per diffamazione

Leggi anche: It Ends With Us, la scrittrice sullo scontro tra Blake Lively e Justin Baldoni: "Ha oscurato il messaggio"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ryan Reynolds e Blake Lively, la prima uscita dopo la denuncia scatena le polemiche - I commenti sul web sono arrivati a migliaia, divisi tra chi difende la volontà dell’attore di alleggerire un ... dilei.it

Chi è Elaine, la madre di Blake Lively, a cui l’attrice ha reso omaggio dopo la polemica con Justin Baldoni - Blake Lively ha partecipato al gala della rivista Time a New York, accompagnata dal marito Ryan Reynolds, per essere premiata come una delle «100 persone più influenti del 2025». vanityfair.it

Blake Lively mostra il suo Natale perfetto con Ryan Reynolds e i figli - Blake Lively condivide sui social il suo Natale lontano dai riflettori: momenti intimi con Ryan Reynolds e i figli ... msn.com