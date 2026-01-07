Bitonci incontra il presidente della RIR Air | Fondamentale l’attrazione degli investimenti aerospaziali
L’assessore regionale Massimo Bitonci, responsabile della Space Economy e delle filiere aerospaziali, ha incontrato Federico Zoppas, presidente della Rete Innovativa Regionale AIR. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere l’importanza di attrarre investimenti nel settore aerospaziale e rafforzare la collaborazione tra enti e aziende per promuovere l’innovazione e lo sviluppo regionale.
Bitonci incontra il presidente della RIR Air: «Fondamentale l’attrazione degli investimenti aerospaziali» - L’assessore aveva già seguito, in veste di Sottosegretario, l’iter di approvazione della normativa quadro sull’economia dello spazio, entrata in vigore nel giugno 2025, che istituisce per la prima vol ... padovaoggi.it
