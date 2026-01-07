Bitonci incontra il presidente della RIR Air | Fondamentale l’attrazione degli investimenti aerospaziali

L’assessore regionale Massimo Bitonci, responsabile della Space Economy e delle filiere aerospaziali, ha incontrato Federico Zoppas, presidente della Rete Innovativa Regionale AIR. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere l’importanza di attrarre investimenti nel settore aerospaziale e rafforzare la collaborazione tra enti e aziende per promuovere l’innovazione e lo sviluppo regionale.

L’assessore regionale Massimo Bitonci, con delega alla Space Economy e alle filiere aerospaziali, ha ricevuto Federico Zoppas, presidente della Rete Innovativa Regionale AIR (Aerospace, Innovation & Research), punto di riferimento regionale per l’innovazione del settore. Nel corso dell’incontro è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

