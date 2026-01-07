Bimbo picchiato a Catania sospesa genitorialità a madre e patrigno

La Procura di Catania ha sospeso temporaneamente la potestà genitoriale di madre e patrigno di un bambino di 10 anni, vittima di violenza. L’episodio, documentato da un video diffuso online, ha portato all’arresto dell’uomo di 59 anni e all’attesa dell’esito del tribunale del riesame sulla sua scarcerazione. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della prevenzione della violenza familiare.

(Adnkronos) – La Procura di Catania attende l'esito del tribunale del riesame dopo il ricorso per la scarcerazione dell'uomo di 59 anni che ha picchiato selvaggiamente, come testimoniato da un video virale, il figliastro di 10 anni. Secondo quanto emerso da accertamenti ulteriori, già in precedenza la Polizia era intervenuta nella famiglia. Intanto il Tribunale .

