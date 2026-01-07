Bimbo di un anno azzannato da un pitbull a Scafati | ferito alla guancia

Un bambino di un anno è stato morso alla guancia da un pitbull a Scafati. Immediato l'intervento dei soccorritori, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso. Il cane è stato affidato ai veterinari dell’Asl per le verifiche del caso. L’episodio ha suscitato attenzione tra i residenti, che si chiedono come prevenire incidenti simili in futuro.

