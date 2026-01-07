Bimbo di un anno azzannato alla testa dal pitbull di casa

Un bambino di un anno è stato vittima di un incidente domestico a Scafati, in provincia di Salerno, a causa di un attacco del pitbull di famiglia. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza in ambito familiare.

Un bambino di appena un anno si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito da un pitbull in un'abitazione del quartiere Mariconda a Scafati, in provincia di Salerno. L'episodio è avvenuto ieri, martedì 6 gennaio: il cane avrebbe improvvisamente attaccato il piccolo, che è stato. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Azzannato in casa dal suo pitbull: così lo salva la moglie Leggi anche: Torna a casa il bimbo azzannato da un pitbull a Scafati: il sindaco gli regala il libero accesso al PalaMangano e allo Stadio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bambino di 1 anno azzannato da un pitbull: è ricoverato al Santobono; Scafati, bambino di un anno azzannato dal pitbull; Scafati, bimbo di un anno azzannato da pitbull in casa: è in condizioni serie al Santobono - Salernonotizie.it. Scafati, bimbo di un anno azzannato a testa e volto dal cane - Un bambino di appena un anno è stato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato aggredito dal pitbull di famiglia. ilfattovesuviano.it

Scafati, bimbo di un anno aggredito da un pitbull in casa: ricoverato al Santobono - Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di chiarimento, l’animale avrebbe improvvisamente azzannato il piccolo, colpendolo alla testa. agro24.it

Scafati, bimbo di un anno azzannato da pitbull in casa: è in condizioni serie al Santobono - Stampa Apprensione a Scafati per le sorti di un bambino di un anno che è stato azzannato da un pitbull all’interno di un’abitazione. salernonotizie.it

