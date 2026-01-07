biglietti vincenti lotteria italia 2026 tutti i premi in umbria

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 sono stati annunciati durante la diretta su Rai1 il 6 gennaio 2025. Tutti i premi assegnati sono stati distribuiti, con alcune estrazioni che riguardano anche la regione Umbria. In questa pagina troverai l’elenco completo dei numeri vincenti e delle relative località, per conoscere subito se il tuo biglietto ha riscosso un premio.

Perugia, 7 gennaio 2025 – Nella serata di martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è svolta l’estrazione della Lotteria Italia 2026. La Fortuna ha fatto tappa nella Capitale, dove è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio. Il tagliando T 270462, acquistato a Roma, si è aggiudicato l’ambitissima somma di 5 milioni di euro. Un appuntamento, quello con la Lotteria Italia, che come ogni anno ha catalizzato l’attenzione di milioni di italiani. L’estrazione ha distribuito premi in diverse regioni del Paese. Tra queste c’è anche l’Umbria, che può festeggiare alcune vincite di rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

