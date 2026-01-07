La Lotteria Italia 2026 premia numerosi vincitori in Veneto, con una distribuzione diffusa su tutto il territorio regionale. Dai grandi centri alle zone più periferiche, le estrazioni hanno portato premi di diversa entità, incluso un premio speciale di 300.000 euro. Questa edizione conferma l’interesse crescente per la lotteria, coinvolgendo un’ampia gamma di partecipanti e regioni.

Venezia, 7 gennaio 2026 — La Lotteria Italia 2026 sorride al Veneto e lo fa con una mappa di vincite che attraversa l’intera regione, dalle Dolomiti alla pianura, dai capoluoghi ai centri più piccoli. Tra premi di prima, seconda, terza e quarta categoria e l’atteso premio speciale, il Veneto si conferma una delle regioni più fortunate di questa edizione, inserendosi in un quadro nazionale che ha distribuito complessivamente 306 premi per un montepremi totale di 22 milioni 688 mila euro. Belluno domina con 300mila euro. Il dato più clamoroso per il Veneto arriva dal Bellunese. Ad Auronzo di Cadore (Belluno) è stato infatti centrato il premio speciale da 300 mila euro, uno dei riconoscimenti più rilevanti dell’estrazione finale del 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biglietti vincenti in Veneto, la Lotteria Italia porta una pioggia di soldi (e il premio speciale da 300mila euro)

Leggi anche: Lotteria Italia: 306 i biglietti vincenti. Estratto il premio speciale da 300mila euro

Leggi anche: Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’Emilia Romagna sogna i 5 milioni. Premio speciale da 300mila euro nel Bellunese, la diretta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lotteria Italia 2025, Verona è la provincia del Veneto con più biglietti venduti; Lotteria Italia: un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma.

Lotteria Italia 2026: tutti i biglietti vincenti e premi, elenco completo - Scopri l’elenco completo dei 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025- napolike.it