Biglietti vincenti di prima seconda terza e quarta categoria della Lotteria Italia 2026 in Emilia Romagna | ecco dove

Ecco i dettagli dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 in Emilia-Romagna, suddivisi per categoria. Nella notte dell’Epifania, i premi sono stati assegnati in diverse località della regione, tra cui Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Questa guida fornisce informazioni chiare e aggiornate sui vincitori e i luoghi dei premi principali, offrendo un quadro completo dell’estrazione in Emilia-Romagna.

Bologna, 7 gennaio 2026 – E' stato un trionfo questa edizione 2026 della Lotteria Italia. Nella notte dell' Epifania il terzo premio da 2 milioni di euro è finito in Emilia Romagna e precisamente a Quattro Castella, paese collinare in provincia di Reggio Emilia. Grande festa nel Comune matildico dove un fortunato o una fortunata vincitrice ha cambiato per sempre la propria vita. Nel Reggiano è la prima volta che negli ultimi anni si assiste a una vincita milionaria. Quest'anno – oltre al boom dei biglietti venduti – sono stati attribuiti 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 di euro.

