A partire dal 1° gennaio 2026, i prezzi dei biglietti delle Frecce di Trenitalia subiranno modifiche in funzione della domanda. Questa novità mira a offrire un sistema più flessibile e trasparente, adattando i costi alle diverse esigenze dei viaggiatori. Di seguito, vengono illustrate le principali variazioni e come influenzeranno l'acquisto dei biglietti dell’Alta Velocità.

Dal 1° gennaio 2026 i prezzi dei biglietti dell’ Alta Velocità di Trenitalia cambiano in base alla domanda. Lo prevede il nuovo sistema di pricing dinamico, che riguarderà esclusivamente le Frecce e gli Intercity o i treni regionali, che restano soggetti a tariffe regolate anche grazie ai contributi pubblici. Il meccanismo è simile a quello già utilizzato da anni nel trasporto aereo: il costo del biglietto non dipende più da quote fisse di offerte scontate, ma varia in tempo reale in funzione delle richieste dei passeggeri. Questo significa che le tratte, i giorni e gli orari molto richiesti avranno prezzi più alti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Biglietti treni, novità per i prezzi delle Frecce dal 2026: cosa cambia

