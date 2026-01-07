Biglietti Napoli-Chelsea | prezzi e modalità di vendita

A partire dalle 12:00 di mercoledì 7 gennaio 2026, saranno disponibili i biglietti per la partita Napoli-Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona. In questa pagina troverai tutte le informazioni su prezzi e modalità di acquisto, per permetterti di prenotare il tuo posto in modo semplice e sicuro.

La Ssc Napoli comunica che, a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 7 gennaio 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Chelsea, match che si disputerà mercoledì 28 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita si articola in quattro fasi: la prima fase (Fase 1).

