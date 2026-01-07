Bici rubate recupero lampo | ritrovate in sei ore
In poche ore dalla segnalazione, la Polizia locale di Udine ha recuperato rapidamente due biciclette rubate da un’abitazione privata. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, le bici sono state ritrovate e restituite ai proprietari nello stesso giorno, dimostrando l’efficacia delle operazioni di pronto intervento e la collaborazione tra le forze dell’ordine.
Dalla scoperta del furto alla restituzione delle biciclette sono bastate poche ore. Un intervento rapido e coordinato della Polizia locale di Udine ha permesso di recuperare due bici rubate da un’abitazione privata, chiudendo l’episodio nel giro della stessa giornata.Il colpo nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
