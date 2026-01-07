Bici rubate recupero lampo | ritrovate in sei ore

In poche ore dalla segnalazione, la Polizia locale di Udine ha recuperato rapidamente due biciclette rubate da un’abitazione privata. Grazie a un intervento tempestivo e coordinato, le bici sono state ritrovate e restituite ai proprietari nello stesso giorno, dimostrando l’efficacia delle operazioni di pronto intervento e la collaborazione tra le forze dell’ordine.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.