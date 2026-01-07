Biathlon programma stravolto a Oberhof | i nuovi orari del fine settimana

Il fine settimana di Oberhof, primo evento della Coppa del Mondo di biathlon 2026, presenta un nuovo programma con orari rivisti. La manifestazione si svolgerà dall’8 all’11 gennaio, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire le gare in un contesto aggiornato. Di seguito vengono illustrati i nuovi orari delle competizioni, per garantire una migliore organizzazione e fruizione dell’evento.

Cambio di programma nel primo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon nel 2026 (8-11 gennaio). A Oberhof (Germania), le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono e per questo si è deciso di cambiare il programma originario delle gare di questa tappa del massimo circuito internazionale. Originariamente, nella località della Turingia, sarebbe spettato solo agli uomini aprire le danze con la 10 km Sprint maschile. Per quanto detto, nel day-1 (8 gennaio) ci saranno le due gare sui due poligoni maschile e femminile. La 10 km degli uomini inizierà alle 11:30, mentre la 7.5 km delle donne scatterà dalle 14:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

