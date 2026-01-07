Biathlon Lou Jeanmonnot ipotecherà la Coppa del Mondo femminile già a gennaio? Rivale cercasi
La stagione di biathlon femminile riprende con la tappa di Oberhof, in Germania. Lou Jeanmonnot si presenta come possibile candidata a ipotecare già a gennaio la conquista della Coppa del Mondo, ma la competizione si annuncia aperta e ricca di sfide. Le atlete si preparano a confrontarsi in un contesto tradizionale, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza nella corsa alla classifica generale.
La Coppa del Mondo femminile di biathlon è pronta a ricominciare da Oberhof. Come d’abitudine, la località situata nel cuore della Germania farà da palcoscenico alla prima tappa del nuovo anno solare. Ovviamente, l’eco dell’ improvvisa scomparsa di Sivert Guttorm Bakken si sentirà anche fra le ragazze, come è inevitabile in un circuito unico fra i due sessi. Un circuito che, fra le donne, ha trovato il proprio punto di riferimento in Lou Jeanmonnot. Dopo una partenza balbettante, la francese ha preso il sopravvento, assumendo il ruolo per il quale era maggiormente qualificata alla vigilia della stagione, quello di numero uno, appunto. 🔗 Leggi su Oasport.it
