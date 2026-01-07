La Coppa del Mondo di biathlon maschile riprende da Oberhof, segnando un momento di ricompattamento in classifica generale. Dopo la tragica perdita di Sivert Guttorm Bakken, la competizione assume un significato ancora più importante, unendo atleti e appassionati in un clima di rispetto e concentrazione. La tappa di Oberhof rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno e la passione per questo sport, con l’obiettivo di proseguire il cammino verso la stagione finale.

La Coppa del Mondo maschile di biathlon si appresta a ripartire dopo la tragica scomparsa di Sivert Guttorm Bakken. Ormai sono passate due settimane da quel ferale 23 dicembre, giorno in cui il ventisettenne norvegese è stato ritrovato privo di vita in un albergo nei pressi del Passo di Lavazé, dove aveva scelto di trascorrere il Natale, allenandosi in compagnia di amici-avversari. Fra di essi anche il connazionale Johan-Olav Botn e l'azzurro Tommaso Giacomel, grandi protagonisti della prima fase di stagione. Lo scandinavo comanda la classifica generale con 560 punti, ossia 129 più dell'italiano, terzo.

Biathlon, la Coppa del Mondo riparte da Oberhof. Al maschile si annuncia un ricompattamento in classifica generale

