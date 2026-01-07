Biasin senza mezzi termini | L’Inter è da scudetto e vi dico perché

Fabrizio Biasin analizza le ragioni per cui l’Inter si profila come una delle principali candidate allo scudetto. Secondo molte fonti e addetti ai lavori, la squadra ha mostrato continuità e solidità che la rendono una delle favorite per la conquista del titolo. In questo intervento, vengono approfonditi i fattori che contribuiscono alle aspettative positive nei confronti dei nerazzurri.

Biasin. L’ Inter continua a essere indicata da molti addetti ai lavori come la principale candidata allo scudetto, e tra questi c’è anche Fabrizio Biasin. Intervenuto su YouTube nel corso di Cose Scomode, podcast di Aura Sport, il giornalista ha analizzato in modo lucido i punti di forza e le possibili insidie della stagione nerazzurra. Secondo Biasin, il valore della squadra di Chivu va oltre il semplice rendimento del momento. “ L’Inter è da scudetto perché ha un potenziale che le altre non hanno e ha la continuità di un progetto che dura da tanto tempo ad alto livello “, ha spiegato, sottolineando come la stabilità tecnica e societaria rappresenti un vantaggio concreto rispetto alle rivali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

