Biasin | Chi dice che Luis Henrique è un pippone guardi le partite

Nel suo recente editoriale su TMW, Fabrizio Biasin analizza il momento attuale dell’Inter, concentrandosi sulla posizione di esterno destro e sulle critiche rivolte a Luis Henrique. Con un approccio diretto e senza filtri, Biasin invita a guardare le partite prima di giudicare, offrendo una riflessione sulla percezione del giocatore e sulle dinamiche di mercato della squadra nerazzurra.

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha analizzato con toni diretti e senza filtri il momento dell’Inter sul mercato, soffermandosi in particolare sulla questione dell’esterno destro e sulle critiche rivolte a Luis Henrique. Secondo Biasin, l’etichetta di “pippone” affibbiata al brasiliano è diventata una sorta di verità assoluta senza un reale processo: qualcuno l’ha lanciata, altri l’hanno fatta propria, fino a trasformarla in giudizio definitivo. È vero, sottolinea il giornalista, che a fronte di un investimento da circa 25 milioni di euro ci si aspetti di più, ma è altrettanto vero che per valutare un giocatore bisognerebbe prima guardare davvero le partite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

