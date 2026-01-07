Recenti blackout a Berlino sono stati attribuiti a un atto di sabotaggio della rete elettrica, rivendicato da gruppi di estrema sinistra noti come Vulkangruppe. Questo episodio evidenzia come azioni di protesta possano avere conseguenze pratiche sulla quotidianità dei cittadini e sulle infrastrutture urbane, sollevando questioni sulla sicurezza energetica e sulla responsabilità delle manifestazioni di attivisti ambientalisti.

Altro che pista russa e Putin: il sabotaggio della rete elettrica è stato rivendicato dai militanti di estrema sinistra (Vulkangruppe). In passato avevano danneggiato, sempre tramite incendi, gli stabilimenti di Tesla. La polizia denuncia: «Sottovalutati per decenni». Non poteva mancare la «pista russa» nell’analisi che i servizi di sicurezza tedeschi stanno effettuando in merito al sabotaggio alla rete elettrica di Berlino, che all’alba dello scorso sabato ha lasciato senza corrente elettrica 45.000 famiglie e oltre 2.000 aziende. 🔗 Leggi su Laverita.info

