Bergamo fortunata in provincia cinque premi della Lotteria Italia

Il 6 gennaio si è svolta l’estrazione della Lotteria Italia, tradizione consolidata che coinvolge ogni anno numerosi italiani. Quest’anno, la provincia di Bergamo si è distinta ottenendo cinque premi, confermando l’interesse e la partecipazione dei cittadini locali a questa storica manifestazione. La lotteria, conosciuta anche come Lotteria di Capodanno, rappresenta una tradizione che unisce speranza e attesa in tutta Italia.

Bergamo. Come ogni anno si è tenuta il 6 gennaio l’estrazione della Lotteria Italia, la storica lotteria nazionale nota un tempo anche come Lotteria di Capodanno. Il gioco, in cui un biglietto costa 5 euro, mette in palio premi di varia portata e i 301 biglietti vincitori sono divisi in quattro categorie; nella prima si trovano i cinque montepremi più alti: dal 2006 il primo premio infatti vale 5 milioni di euro, dal 2023 il secondo ammonta a 2 milioni e mezzo di euro, 2 milioni il terzo, 1,5 milioni il quarto e un milione di euro il quinto. Nella seconda categoria invece rientrano trenta biglietti dal valore di 100 mila euro e nella terza i sessanta premi valgono 50 mila; nell’ultima, che conta 210 premiati, il valore di ogni biglietto è di 20 mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi.

