Bergamo ancora ladri in viale Vittorio Emanuele | casa a soqquadro

Martedì 6 gennaio, intorno alle 13, si è verificato un tentativo di furto in un'abitazione di viale Vittorio Emanuele a Bergamo, al civico 88. L’effrazione è stata sventata dal rientro improvviso della proprietaria, che ha impedito il furto. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di tentativi di ladri nella zona, evidenziando la necessità di aumentare i controlli e la sicurezza.

IL TENTATO COLPO. Martedì 6 gennaio intorno alle 13 ennesimo allarme in centro. L’effrazione in un’abitazione al civico 88: furto sventato dal rientro della proprietaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, ancora ladri in viale Vittorio Emanuele: casa a soqquadro Leggi anche: “Un ladro in casa nostra in viale Vittorio Emanuele, la telecamera si accende e scappa” Leggi anche: Ladri in casa, appartamento a soqquadro e paura a Modena Est Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bergamo, ancora ladri in viale Vittorio Emanuele: casa a soqquadro; Incursioni nelle ville, terzo episodio in un mese: la Bergamo bene nel mirino dei ladri; Bergamo, torna il ladro acrobata: colpo sotto le Mura; Viale Vittorio Emanuele, tentato furto sventato dalle telecamere: è il terzo in due mesi. Bergamo, ancora ladri in viale Vittorio Emanuele: casa a soqquadro - Non accenna a fermarsi la raffica di furti che sta colpendo il centralissimo viale Vittorio Emanuele, a Bergamo. ecodibergamo.it

Bergamo, torna il ladro acrobata: colpo sotto le Mura - Un giovane è entrato in una delle ville ma ha preso poche cose ed è stato disturbato dal ritorno della proprietaria ... bergamo.corriere.it

Tenta il furto in pieno centro: si accende la telecamera e scappa - In viale Vittorio Emanuele il 24 dicembre ripreso un uomo con una torcia, il proprietario: «Terzo caso, sale la preoccupazione». ecodibergamo.it

Ladri in azione nelle case dei calciatori Esposito e Luvumbo a Cagliari. I due erano in trasferta a Bergamo. Portati via vestiti ed effetti personali #ANSA - facebook.com facebook

Ladri in azione di notte nel giro di 24 ore. A Pedrengo divelti manufatti e immagini sacre da sei tombe, parte dei quali recuperati dai carabinieri. A Treviolo rubati i contenitori dei fiori. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.