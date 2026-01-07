Il prezzo della benzina ha raggiunto i 1,645 euro al litro, il valore più basso dal dicembre 2022, grazie alla riduzione delle accise. Questa diminuzione si riflette in un calo dei costi per i consumatori, offrendo un respiro ai bilanci di chi utilizza quotidianamente il veicolo. Restate aggiornati sulle variazioni dei prezzi e sulle politiche energetiche con DayItalianews.

Benzina in forte calo grazie alla riduzione delle accise. Il prezzo della benzina registra un nuovo ribasso, scendendo a 1,645 euro al litro, il livello più basso dal 22 dicembre 2022. Il calo è direttamente legato alla riduzione dell'accisa, entrata in vigore nelle ultime settimane, che sta producendo effetti visibili sui listini alla pompa. Gasolio in aumento con la nuova aliquota. Andamento opposto per il gasolio, che sale a 1,668 euro al litro. L'aumento è attribuito alla nuova aliquota fiscale applicata dal 1° gennaio, che ha inciso sul prezzo finale per i consumatori.

© Dayitalianews.com - Benzina ai minimi da fine 2022, a 1,645 euro al litro

