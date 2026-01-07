Benevento il metodo Floro Flores | ecco cosa è cambiato dal suo approdo in panchina

Dal suo arrivo sulla panchina del Benevento, Floro Flores ha introdotto un nuovo approccio che ha migliorato significativamente le prestazioni della squadra. Con 18 punti ottenuti su 21 disponibili e una media superiore a 2,5 punti a partita, il suo metodo ha portato un cambiamento netto rispetto al passato, evidenziato anche dai numeri di gol segnati e subiti. Ecco cosa è cambiato nel percorso dei giallorossi con questa svolta tecnica.

Tempo di lettura: 2 minuti Chiamatelo pure "metodo Floro Flores" perché i numeri non mentono: dal suo avvento sulla panchina della Strega il giovane tecnico napoletano ha impresso uno sprint notevole al cammino dei giallorossi che hanno conquistato 18 punti sui 21 disponibili, con 20 gol fatti e 5 subiti con una media di oltre 2,5 punti a partita contro i 2 delle prime tredici gare con Auteri. Quello che risalta subito all'occhio è l'aumento importante delle reti realizzate, più o meno le stesse (23) della precedente gestione ma quasi con la metà di gare giocate. Come? A spiegarlo è stato lo stesso Floro Flores: "Tutti mi dicono che ho fatto qualcosa di importante.

Benevento, i convocati per il Crotone: Floro Flores punta su un gruppo ampio e competitivo - La sensazione è che il tecnico giallorosso voglia affrontare il Crotone con un atteggiamento propositivo, puntando su intensità, organizzazione e profondità della rosa. sanniosport.it

Benevento, ripartenza vincente: Floro Flores esalta gruppo e maturità - Il gol di Zunno, autentica perla della giornata, è stato l’emblema della reazione sannita: “Ha fatto un grande gol. sanniosport.it

