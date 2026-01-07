Benevento Caldirola ad un passo | trattativa in chiusura anche per Turicchia
A Benevento si avvicina la conclusione della trattativa per il ritorno di Luca Caldirola, con l’accordo ormai definito. La firma è imminente e l’annuncio ufficiale atteso a breve. Parallelamente, si lavora anche per portare a termine l’accordo con Turicchia. Si tratta di operazioni che rafforzano la squadra in vista della prossima stagione, con il club che si prepara a perfezionare gli ultimi dettagli delle trattative.
Tempo di lettura: 2 minuti Manca solo l’annuncio ufficiale ma è praticamente fatto il ritorno di Luca Caldirola nel Sannio. Il difensore, tesserato con la Folgore Caratese in Serie D, firmerà un contratto con il Benevento di sei mesi e non vede l’ora di mettersi a disposizione di mister Floro Flores che lo aspetta a braccia aperta. Caldirola ha lasciato un ottimo ricordo nella sua precedente esperienza in giallorosso e potrà essere una validissima alternativa a Saio o Scognamillo senza contare che essendo di piede mancino all’occorrenza potrebbe anche essere utilizzato sulla fascia sinistra. Solo lo scorso anno Caldirola ha disputato 14 gare in serie A con il Monza prima di fare una scelta di vita accasandosi all’ambiziosa Folgore Caratese in serie D che è di proprietà del giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
