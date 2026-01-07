Ben Affleck ha recentemente espresso il suo disappunto per la mancata nomina all'Oscar come miglior regista per il film Argo. Dopo una stagione ricca di riconoscimenti, questa esclusione ha suscitato sorpresa e delusione, evidenziando le difficoltà che ancora incontrano i registi nel ricevere il giusto riconoscimento nelle grandi cerimonie. La vicenda mette in luce le dinamiche e le sfide del mondo cinematografico, al di là del successo critico e commerciale.

Dopo una gloriosa stagione dei premi, gli Oscar hanno scelto di snobbare Ben Affleck come regista provocandogli un enorme imbarazzo. Ben Affleck ricorda ancora con enorme imbarazzo la mancata candidatura all'Oscar per la regia di Argo, film premiato dall'Academy con la statuetta per la miglior pellicola dell'anno. Come ha rivelato il divo durante lo show di Jimmy Kimmel, di solito le due candidature vanno di pari passo, ma nel suo caso non è stato così. Drante la stagione dei premi 2013 Affleck, regista, interprete e produttore di Argo, ha vinto il Golden Globe, i Critics Choice Awards e i BAFTA come miglior regista, ma tra le sette candidature all'Oscar ottenute dal film non c'era quella per la miglior regia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck: "Mi sono vergognato a morte della mancata nomination all'Oscar per la regia di Argo"

