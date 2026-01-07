Ben Affleck ha abbandonato il mondo delle sneaker?
Recentemente si è diffusa la voce che Ben Affleck abbia abbandonato il mondo delle sneaker. Questa ipotesi sorprende, considerando la sua lunga passione per le calzature sportive, che lo ha reso uno dei volti più noti tra gli appassionati di sneaker a Hollywood. In questo articolo analizzeremo i possibili segnali di un cambiamento e cosa potrebbe significare questa eventuale svolta.
Non avrei mai pensato di farmi questa domanda, ma sta iniziando a sembrare terribilmente reale: Ben Affleck ha deciso di dire addio alle sneaker? Per moltissimo tempo mi sono sentito perfettamente a mio agio nel definirlo il più grande sneakerhead di Hollywood. Non nel senso imbarazzante e appariscente del termine, ma in quello profondamente appassionato, competente, uno che sa davvero il fatto suo. Ho persino scritto un intero articolo documentando ogni singolo paio della sua gigantesca collezione. Non indossava le sneaker per attirare l’attenzione. Le indossava perché gli piacevano davvero e le capiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
