Bellizzi Irpino pestaggio in carcere | sette a giudizio tra agenti e detenuti
A Bellizzi Irpino, il 10 giugno si terrà un'udienza presso il Tribunale di Avellino per il processo riguardante un episodio di pestaggio in carcere. Sette persone, tra agenti della Polizia Penitenziaria e detenuti, sono state chiamate a comparire davanti al giudice, con l'accusa di aver causato lesioni aggravate in concorso. La vicenda solleva attenzione verso le condizioni e le dinamiche all’interno delle strutture detentive.
AVELLINO – Il 10 giugno prossimi compariranno davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Avellino tre agenti della Polizia Penitenziaria e quattro detenuti, tutti imputati per lesioni aggravate in concorso.Secondo l’accusa, gli agenti avrebbero facilitato una spedizione punitiva che ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
