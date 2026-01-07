Belinelli Di Vaio e la fiamma olimpica | Tranquilli è in buone mani | VIDEO

Marco Belinelli e Marco Di Vaio sono stati protagonisti come tedofori alla cerimonia di accensione della fiaccola olimpica per i Giochi invernali 2026 di Milano e Cortina. In questo video, si vede il loro passaggio simbolico, simbolo di collaborazione e passione sportiva. La loro partecipazione rappresenta un momento importante per l’evento, sottolineando l’importanza dello sport e dell’unità tra le diverse discipline.

Marco Belinelli e Marco Di Vaio tedofori d'eccezione. I due sportivi hanno portato, per un tratto, la fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali 2026 di Milano e Cortina. La torcia olimpica è passata per l'Emilia prima di arrivare in Romagna.

La fiamma olimpica arriva a Bologna, il tedoforo Marco Belinelli: “Emozionato e felice” - Un’innevata e fredda piazza Minghetti viene riscaldata dall’arrivo della fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano- msn.com

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna: percorso e tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna: percorso e tedofori ... tg24.sky.it

In Piazza Minghetti dove sarà allestito un palco per la festa. Tra i tedofori della fiamma che brucerà nel braciere delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina dal 6 febbraio, anche l’ex capitano della Virtus, Marco Belinelli, e il ds del Bologna Marco Di Vaio - facebook.com facebook

