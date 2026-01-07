Belen Rodriguez i genitori festeggiano 42 anni di nozze | le foto inedite e la dedica

Il 7 gennaio 2026, i genitori di Belen Rodriguez celebrano 42 anni di matrimonio. Un traguardo che testimonia un legame duraturo e condiviso nel tempo. Veronica Cozzani, madre della conduttrice, ha condiviso sui social alcune foto inedite e una dedica speciale, sottolineando l’importanza della famiglia e dell’amore autentico. Un momento di riflessione sul valore della stabilità e dei valori tradizionali nel corso degli anni.

Un anniversario che profuma di amore e famiglia. Due parole care ai genitori di Belen Rodriguez, che il 7 gennaio 2026 festeggiano 42 anni di matrimonio, un traguardo importante celebrato pubblicamente da Veronica Cozzani, madre della conduttrice argentina, attraverso un post Instagram con una dedica per il marito e alcune foto inedite tratte dal loro album dei ricordi. La dedica di Veronica Cozzani per i 42 anni di matrimonio. Il carosello condiviso su Instagram raccoglie alcune foto inedite, che raccontano una storia lunga più di quattro decenni. Dapprima si vedono Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez giovanissimi nel giorno delle nozze, poi con i figli piccoli – Belen, Cecilia e Jeremias -, fino ad arrivare a due teneri selfie recenti, che testimoniano un legame rimasto intatto nel tempo.

