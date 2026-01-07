Béla Tarr il più grande Con lui un’esperienza originalissima del tempo

È scomparso Béla Tarr, riconosciuto come uno dei più importanti cineasti contemporanei. La sua opera ha offerto un’interpretazione unica del tempo, invitando lo spettatore a riflettere sulla dimensione temporale in modo originale e profondamente contemplativo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama cinematografico, lasciando un’eredità di opere che continuano a stimolare la riflessione sull’essenza del tempo e della narrazione.

