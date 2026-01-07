Béla Tarr il più grande Con lui un’esperienza originalissima del tempo
È scomparso Béla Tarr, riconosciuto come uno dei più importanti cineasti contemporanei. La sua opera ha offerto un’interpretazione unica del tempo, invitando lo spettatore a riflettere sulla dimensione temporale in modo originale e profondamente contemplativo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama cinematografico, lasciando un’eredità di opere che continuano a stimolare la riflessione sull’essenza del tempo e della narrazione.
È morto Béla Tarr, fino a ieri forse il più assoluto tra i pochi grandi cineasti superstiti. Da qualche parte, mi pare in Evaristo Carriego, Borges allude alla possibilità di accedere a un’esperienza dove, miracolosamente, si possa essere «dello stesso tempo del tempo». Si tratta di un’ambizione del tutto azzardata perché il tempo ha questa strana ‘natura’: benché vi siamo sempre immersi, la sua impalpabile sostanza elude ogni ‘cattura’. Esperiamo il tempo solo decoincidendo con esso. L’inquietudine, dunque la nervosa oscillazione dell’esistenza, consiste nel non poter mai sostare pienamente sull’attimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
