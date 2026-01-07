Befane sportive Le discese dalla torre del campanile

Le Befane sportive di Sondrio sono un’tradizione che coinvolge le discese dalla torre del campanile, simbolo di festa e comunità. Questa manifestazione, inserita nel ricco calendario di eventi natalizi, unisce sport e tradizione in un’atmosfera semplice e autentica. Dopo un mese di iniziative, Sondrio continua a vivere lo spirito delle festività, proponendo momenti di condivisione e tradizione che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità.

SONDRIO L'Epifania quest'anno a Sondrio non ha spento tutte le luci delle feste. Dopo più di un mese di eventi – il ricco calendario di Sondrio Natale ha preso avvio praticamente senza soluzione di continuità con il calare del sipario sulla Mostra dei documentari sui parchi – il capoluogo, infatti, si prepara ad accendersi di spirito olimpico. La stessa maxi pista per il pattinaggio su ghiaccio con ledwall di piazza Garibaldi che tanto è piaciuta ha, per così dire, quasi i giorni contati, in vista del sorgere del villaggio olimpico all'ombra dell'Eroe dei Due Mondi e della cerimonia per il passaggio della fiamma olimpica, il prossimo 31 gennaio.

