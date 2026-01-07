Befana del Vigile a Siano la prima edizione un successo

La prima edizione della Befana del Vigile a Siano si è conclusa con risultati positivi, rafforzando il senso di comunità. Durante l’evento, la Polizia Municipale ha distribuito oltre 100 regali ai bambini, creando un’occasione di incontro e condivisione. Un momento che ha coinvolto adulti e giovani, contribuendo a rafforzare il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine in un clima di serenità.

