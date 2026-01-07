Befana benefica motociclistica Dolci e sorrisi dagli Angeli in sella
La 57ª edizione della Befana Benefica Motociclistica, organizzata dal Moto Club Ticinese
La 57esima edizione della Befana Benefica Motociclistica, organizzata dal Moto Club Ticinese "Raul Mondini" presieduto da Antonio Tartaglia, si è arricchita di due novità. La prima: il ritorno, dopo cinque anni, dei volontari vestiti da befane, forze dell’ordine e dei rappresentanti dei motociclisti all’interno dei reparti, per consegnare agli ospiti con gravi disabilità le calze piene di dolci. Un "ritorno alla normalità e al contatto diretto che restituisce pienezza a un momento di gioia atteso a lungo dagli ospiti", spiegano da Fondazione Sacra Famiglia. L’istituto di Cesano è stato meta finale del giro in moto solidale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
