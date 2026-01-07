Befana benefica motociclistica Dolci e sorrisi dagli Angeli in sella

La 57esima edizione della Befana Benefica Motociclistica, organizzata dal Moto Club Ticinese "Raul Mondini" presieduto da Antonio Tartaglia, si è arricchita di due novità. La prima: il ritorno, dopo cinque anni, dei volontari vestiti da befane, forze dell’ordine e dei rappresentanti dei motociclisti all’interno dei reparti, per consegnare agli ospiti con gravi disabilità le calze piene di dolci. Un "ritorno alla normalità e al contatto diretto che restituisce pienezza a un momento di gioia atteso a lungo dagli ospiti", spiegano da Fondazione Sacra Famiglia. L’istituto di Cesano è stato meta finale del giro in moto solidale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

