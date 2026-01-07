Becky Lynch è tornata a conquistare il titolo WWE Women’s Intercontinental Champion, sconfiggendo Maxxine Dupri. Con questa vittoria, la wrestler irlandese si conferma tra le atlete più competitive e apprezzate del roster WWE, rafforzando il suo status di campionessa intergalattica. La sua determinazione e professionalità continuano a essere un esempio nel mondo del wrestling.

Becky Lynch è al settimo cielo dopo aver battuto Maxxine Dupri ed essere ritornata WWE Women’s Intercontinental Champion. The Man aveva cercato di riconquistare il titolo sin da quando lo aveva perso contro Dupri nel novembre 2025. Dopo aver inveito contro la sua sconfitta, minacciato di citare in giudizio la WWE e arrivato persino a chiedere il licenziamento di Adam Pearce, finalmente ha ottenuto la rivincita il 5 gennaio 2026, durante il primo RAW dell’anno. La sua vittoria è un classico caso di ironia. Aveva affermato che Dupri avesse vinto barando, dato che AJ Lee era apparsa distraendola, ma Becky Lynch ha detronizzato Dupri barando a sua volta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Becky Lynch: "Sono la vostra nuova INTERGALACTIC Champion"

