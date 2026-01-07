Oggi, 7 gennaio 2026, torna la soap americana Beautiful con un nuovo episodio. Nella puntata di oggi, Finn si impegna a convincere Deacon a portare Sheila in ospedale per la disidratazione. Sheila, invece, minimizza la situazione, sentendosi più sicura a casa e convinta di recuperare rapidamente. Di seguito, troverai la replica della puntata e il video integrale su Mediaset.

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 7 gennaio 2026 | Video Mediaset

