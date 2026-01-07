Beast Games 2 | trailer data di uscita e anticipazioni della nuova stagione dello show di MrBeast

Beast Games 2, il popolare show condotto da MrBeast, torna con una nuova stagione. Dopo l’annuncio ufficiale su Instagram di Prime Video Italia, i fan attendono con interesse il rilascio del trailer e la data di uscita. La seconda stagione promette nuove sfide e sorprese, consolidando il successo di uno degli show più seguiti online. Ecco le anticipazioni e le informazioni principali sulla prossima edizione di Beast Games.

Finalmente ci siamo con Beast Games 2. Dopo che con un annuncio social sulla pagina Instagram di Prime Video Italia era arrivata la conferma ufficiale del rinnovo per la stagione 2 di Beast Games, il game show creato e condotto dallo youtuber più seguito al mondo, Jimmy Stephen Donaldson detto.

'Beast Games' Season 2 is coming soon. See details on how to watch. - The inaugural season of the series, hosted by popular YouTuber James "Jimmy" Donaldson, better known as ... usatoday.com

Beast Games – Season 2: Strength vs. Intelligence now streaming on Prime Video - MrBeast blends strength and strategy in a weekly season 2 featuring exclusive guests. sortiraparis.com

