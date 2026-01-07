Beach arena via al rilievo topografico Ecco il cuore della ‘Città dello Sport’

La beach arena di Milano Marittima rappresenta il cuore del progetto ‘Città dello Sport’. Attualmente in fase di rilievo topografico, questa struttura simbolo si sta consolidando attraverso un maxi-progetto che richiederà diversi anni e ingenti investimenti. Il suo sviluppo segna un passo importante per l’ampliamento dell’offerta sportiva e ricreativa nel territorio, puntando a creare un punto di riferimento per la comunità e gli appassionati.

La beach arena, simbolo di ‘Milano Marittima Città dello Sport’, continua il percorso verso la realizzazione con la prima concretizzazione del maxi-progetto per il quale serviranno anni e finanziamenti ingenti. Si è proceduto, infatti, all’affidamento del rilievo topografico dell’area individuata per la realizzazione della beach arena al fine di avviare le fasi progettuali. Il rilievo dovrà restituire, in un’area di circa 12.000 metri quadrati comprendente un tratto di via Jelenia Gora, la strada di accesso al Golf Club e relativo parcheggio e l’area verde fino alla prima fila di alberi ad alto fusto posta a ovest, la morfologia del terreno, corpi stradali, parcheggi, bordi asfalto, banchine, cordoli, caditoie, pali della pubblica illuminazione, linee Enel, Telecom e fossi di scolo con relativi scorrimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beach arena, via al rilievo topografico. Ecco il cuore della ‘Città dello Sport’ Leggi anche: Salerno, posa della prima pietra per il nuovo Palasport di Salerno: nasce l’Arena dello Sport Leggi anche: Un’arena di sport, un cuore grande: la domenica solidale dell’Avellino Basket Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Beach arena, via al rilievo topografico. Ecco il cuore della ‘Città dello Sport’. Natale di sport a Perugia Oltre 40 bambini e ragazzi protagonisti di una splendida giornata di Beach Volley giovanile alla Beach Arena di Perugia Un evento che ha unito sport, divertimento e valori educativi, grazie alla collaborazione tra CSI Perugia, - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.