bayer fa causa a pfizer e moderna

Bayer ha intentato una causa contro Pfizer e Moderna, società leader nel settore delle biotecnologie. L’esito della causa potrebbe avere ripercussioni significative, influenzando future controversie legali e i rapporti di potere nel campo della ricerca scientifica. La decisione della giustizia potrebbe anche determinare precedenti importanti per il controllo e la regolamentazione delle innovazioni nel settore farmacologico.

Se la Bayer vincesse, potrebbe aprire le porte a ingenti pagamenti e a nuove battaglie legali su chi controlla la scienza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

