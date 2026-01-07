Bayer fa causa a Pfizer e Moderna
Bayer ha intentato una causa contro Pfizer e Moderna, società leader nel settore delle biotecnologie. L’esito della causa potrebbe avere ripercussioni significative, influenzando future controversie legali e i rapporti di potere nel campo della ricerca scientifica. La decisione della giustizia potrebbe anche determinare precedenti importanti per il controllo e la regolamentazione delle innovazioni nel settore farmacologico.
Se la Bayer vincesse, potrebbe aprire le porte a ingenti pagamenti e a nuove battaglie legali su chi controlla la scienza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Commissione Covid, Pregliasco "in conflitto di interessi, pagato da tutte le Big Pharma negli ultimi 4 anni: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, B&L, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, P&G"
Vaccino Covid, dossier Usa: "25 bambini morti per effetti avversi del siero", crollo di Big Pharma a Wall Street: Moderna -7,4%, Pfizer -4%
Bayer fa causa a Biontech e Pfizer per brevetti sui vaccini anti-Covid; Bayer fa causa a Pfizer e Moderna.
Covid. Moderna fa causa a Pfizer/BioNTech per violazione di brevetto sul vaccino - Moderna sostiene che Pfizer/BioNTech, abbiano copiato la tecnologia mRNA che Moderna aveva brevettato tra il 2010 e il 2016, ben prima che il COVID- quotidianosanita.it
