Bayer fa causa a Pfizer e Moderna

Bayer ha intentato una causa contro Pfizer e Moderna, società leader nel settore delle biotecnologie. L’esito della causa potrebbe avere ripercussioni significative, influenzando future controversie legali e i rapporti di potere nel campo della ricerca scientifica. La decisione della giustizia potrebbe anche determinare precedenti importanti per il controllo e la regolamentazione delle innovazioni nel settore farmacologico.

