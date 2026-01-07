Battista in difesa dei giornalisti Rai aggrediti | La Svizzera contava poco o niente Ora ancora più antipatica
Maurizio Battista interviene sulla vicenda degli attacchi ai giornalisti Rai a Crans Montana, sottolineando con tono diretto e sobrio la percezione di insignificanza della Svizzera in questa situazione. La sua presa di posizione riflette un giudizio critico e distante, evidenziando come tali eventi possano influenzare l’immagine di un paese e la percezione pubblica senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi.
Il comico Maurizio Battista, su Tik Tok, interviene sui giornalisti Rai aggrediti a Crans Montana. «Siete svizzeri – dice – contate poco o niente. Siete quattro metri quadrati. Cioccolate, due mucche e qualche conto corrente non chiaro. Valete poco. Il napoletano, come l'italiano, a differenza vostra, ha una storia. La Svizzera mi stava antipatica prima e ora lo è ancora di più. Rispettate gli italiani e soprattutto i giornalisti che stanno realizzando un servizio su una tragedia. Massimo rispetto per tutti i parenti delle vittime». 🔗 Leggi su Iltempo.it
