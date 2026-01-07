Maurizio Battista interviene sulla vicenda degli attacchi ai giornalisti Rai a Crans Montana, sottolineando con tono diretto e sobrio la percezione di insignificanza della Svizzera in questa situazione. La sua presa di posizione riflette un giudizio critico e distante, evidenziando come tali eventi possano influenzare l’immagine di un paese e la percezione pubblica senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi.

Il comico Maurizio Battista, su Tik Tok, interviene sui giornalisti Rai aggrediti a Crans Montana. «Siete svizzeri – dice – contate poco o niente. Siete quattro metri quadrati. Cioccolate, due mucche e qualche conto corrente non chiaro. Valete poco. Il napoletano, come l'italiano, a differenza vostra, ha una storia. La Svizzera mi stava antipatica prima e ora lo è ancora di più. Rispettate gli italiani e soprattutto i giornalisti che stanno realizzando un servizio su una tragedia. Massimo rispetto per tutti i parenti delle vittime». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Battista in difesa dei giornalisti Rai aggrediti: «La Svizzera contava poco o niente. Ora ancora più antipatica»

Leggi anche: Crans-Montana, aggrediti giornalisti italiani: inviata Rai colpita con acqua gelida

Leggi anche: Le Constellation, giornalisti aggrediti davanti al bar della strage: accerchiata l'auto di una troupe Rai, acqua ghiacciata contro un'inviata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dietro la richiesta di riequilibrare i dibattiti televisivi si nasconde una narrazione che scambia difesa e aggressione - Dietro la richiesta di riequilibrare i dibattiti televisivi si nasconde una narrazione che scambia difesa e aggressione ... linkiesta.it