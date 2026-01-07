Battipaglia Hashish e cocaina in casa | giovane in arresto

Un giovane di Battipaglia è stato arrestato nel Salernitano per aver violato i domiciliari, trovandosi in possesso di hashish e cocaina in casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla gestione della detenzione domiciliare e alla presenza di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Trovato con cocaina e hashish in casa nonostante fosse ai domiciliari, arrestato nel Salernitano. Agenti della Polizia di Stato del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, in seguito ad una perquisizione domiciliare, sarebbe stato individuato in possesso di 37,26 grammi di cocaina e di 151,19 grammi di hashish, nonché di 4 bilancini elettronici, vario materiale per il confezionamento della droga e la somma in contanti di 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

