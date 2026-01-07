Basket | Trento regge fino alla fine ma perde ad Ankara in EuroCup

Trento affronta Ankara in EuroCup con determinazione, portando a termine una partita dignitosa nonostante la sconfitta per 92-86. La squadra, guidata da Massimo Cancellieri, mantiene un buon livello di gioco, ma non riesce a superare l’abilità degli avversari, che contano sei giocatori in doppia cifra. Con questa sconfitta, il bilancio di Trento si ferma a sette vittorie e sei sconfitte.

Sesta sconfitta, a fronte di sette vittorie, per Trento in EuroCup. La Dolomiti Energia allenata da Massimo Cancellieri gioca una dignitosissima partita in casa del Turk Telekom Ankara, anche se poi i sei uomini in doppia cifra dei turchi sono quelli che bastano a siglare il 92-86 definitivo. Top scorer casalingo è il centro Kris Bankston con 14 punti, per il club bianconero ce ne sono 16 di Peyton Aldridge. Ora per l'Aquila Basket tre dei prossimi cinque appuntamenti sono in casa: un fatto da sfruttare per portare a casa la qualificazione agli ottavi. Si comincia con una forte presenza sul campo da parte di Ozdemiroglu, che però non riesce a dare ad Ankara un sufficiente margine per staccare subito una Trento trascinata da Aldridge in queste prime fasi.

