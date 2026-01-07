Basket Trapani nel caos | eliminata dalla Champions League dopo la partita farsa giocata in sette minuti

Il basket di Trapani entra nel caos internazionale dopo l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta in circostanze controverse. La partita, giocata in soli sette minuti con appena cinque giocatori disponibili e un solo giovane in campo, ha suscitato molte polemiche. Questo episodio, avvenuto in Bulgaria contro l’Hapoel Netanel Holon, ha attirato l’attenzione dei media europei, sollevando dubbi sulla regolarità della competizione.

Il caos tutt'altro che calmo di Trapani ormai agita anche il basket internazionale. Dopo la partita di Champions League giocata con cinque cestisti a disposizione e conclusasi in meno di sette minuti, con il solo Francesco Martinelli, 17 anni, rimasto in campo, il match farsa disputato in Bulgaria contro gli israeliani dell’Hapoel Netanel Holon è rimbalzato sui giornali sportivi in tutta Europa.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Basket, Trapani nel caos: eliminata dalla Champions League dopo la partita farsa giocata in sette minuti Leggi anche: Trapani esclusa dalla Champions League di basket! Il comunicato della FIBA dopo la partita farsa Leggi anche: Basket, la vergogna dura sette minuti. Trapani abbandona il campo in Champions League, giocatori umiliati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trapani finisce in campo senza giocatori: partita conclusa dopo 7 minuti; Trapani, una farsa senza giocatori: la partita dura 7 minuti. Oggi si riunisce il tribunale federale; Caso Trapani, parla Antonini: La Shark giocherà. Bisogna arrivare a giugno; Trapani Shark, eliminazione lampo dalla Champions League. Basket, Trapani nel caos: eliminata dalla Champions League dopo la partita farsa giocata in sette minuti - Il caos tutt'altro che calmo di Trapani ormai agita anche il basket internazionale. gazzettadelsud.it

Trapani in campo senza giocatori: partita conclusa dopo 7 minuti - La sfida di Basketball Champions League tra l'Hapoel Holon e la Trapani Shark si è conclusa dopo meno di sette minuti sul punteggio di 38- sport.sky.it

Basket: caos Trapani in Champions senza giocatori, match dura 7 minuti - Per la Shark Trapani il momento difficile ora conosce anche la platea internazionale: il match valido per il play- ansa.it

Così si è espresso il presidente del Trapani Basket Valerio Antonini al termine della gara di Champions League. Problemi e contenziosi con il Comune di Trapani ed in particolare un duro scontro con il sindaco della città siciliana. Penalizzazione e deferiment - facebook.com facebook

Paradossale in Hapoel Holon-Trapani di Basketball Champions League I 5 titolari iniziano a lasciare il parquet fino al quinto fallo di Patti Dopo soli 7' di gioco e il libero del 38-5, gli arbitri sono costretti a dichiarare conclusa la partita #BasketballCL # x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.