Basket Trapani nel caos | eliminata dalla Champions League dopo la partita farsa giocata in sette minuti

Il basket di Trapani entra nel caos internazionale dopo l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta in circostanze controverse. La partita, giocata in soli sette minuti con appena cinque giocatori disponibili e un solo giovane in campo, ha suscitato molte polemiche. Questo episodio, avvenuto in Bulgaria contro l’Hapoel Netanel Holon, ha attirato l’attenzione dei media europei, sollevando dubbi sulla regolarità della competizione.

Il caos tutt'altro che calmo di Trapani ormai agita anche il basket internazionale. Dopo la partita di Champions League giocata con cinque cestisti a disposizione e conclusasi in meno di sette minuti, con il solo Francesco Martinelli, 17 anni, rimasto in campo, il match farsa disputato in Bulgaria contro gli israeliani dell’Hapoel Netanel Holon è rimbalzato sui giornali sportivi in tutta Europa.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

