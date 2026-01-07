basket la virtus bologna perde luca vildoza per infortunio

La Virtus Bologna dovrà fare a meno di Luca Vildoza a causa di un infortunio, in una settimana caratterizzata da doppio impegno in Eurolega. La perdita del giocatore rappresenta una sfida importante per la squadra, che dovrà adattarsi senza il contributo del suo esterno nel periodo di competizione. La situazione richiede attenzione e strategie per affrontare al meglio le prossime partite.

In una delle settimane con il doppio impegno in Eurolega, la Virtus Bologna deve fare a meno dell’estro di Luca Vildoza. L’argentino ieri si è reso protagonista della vittoria delle V-Nere sullo Zalgiris Kaunas con 12 punti e la tripla decisiva per il successo. Nel finale però il nativo di Mar del Plata ha accusato un dolore alla coscia sinistra. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al semitendinoso. Un infortunio non grave ma fastidioso che arriva alla vigilia dell’importantissima trasferta contro i campioni in carica del Panathinaikos. Per il play della Virtus si tratta del terzo infortunio della stagione dopo quello alla caviglia e la lombalgia a causa della quale ha saltato il big match con Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it

